شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل صاحب مقترح تدريس «احترام الآخر»: أتمنى أن يسود التسامح والحب العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حل الطفل «مهند» صاحب مقترح تدريس مادة احترام الآخر بالمدارس، ضيفًا على على برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على قناة إكسترا نيوز.

وأشاد مهند خلال اللقاء بسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطبيق المادة وطبع الكتب الخاصة بها في مدة أقل من 9 شهور، قائلا: «كان إحساس رائع أول ما سمعت رد الرئيس عليا حسيت بأحاسيس مختلطة من فرح لغبطة لسعادة.. طبعا كان في توتر وخوف في الأول بس قدرت اتغلب عليه، وكمان إن فخامة الرئيس يرد علية بنفسه ويقولي يا مهند هنفذلك اللي أنت عايزه دي لوحدها بالدنيا كلها بالنسبة لي.. بشكره جدًا لأن الطلب اللي طلبته ده يهم كل الأطفال والكبار».

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، أعرب «مهند» عن أمنيته في أن تصل الفيديوهات التي يقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى كل أنحاء العالم، ليفهم الجميع أهمية التسامح والقيم الطيبة، قائلا: «بفكر إن الفيديوهات اللي بعملها على الصفحة توصل لجميع أنحاء العالم، عشان يبقى رأي مصري وصل للعالم»، لتقاطعه المذيعة بعد انبهارها بفكره ولبابقته في الحديث، قائلة: «أنا هروّح عارف كده! هروّح واسيبك بجد مش عارفه أرد عليك.. الناس هتنبسط أوي إنها تسمعك بس.. كلم أنت الناس وأنا هسكت».

وتابع مهند حديثه بأنه يتمنى أن يسود التسامح والحب والرحمة والقيم الحقيقية في المجتمع والعالم بأسره، مضيفا: «لازم تحب غيرك ونفسك عشان تعرف تسامح.. في قول مأثور بيقول (إن أحسن الثأر العفو).. اعفو عنه لأن هو هيتضايق مش هيلاقي فيك الخصال اللي بيتكلم عنها فهيسكت».