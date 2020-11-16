شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن توفير كمامات بشبابيك الحجر بسعر 3 جنيهات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو توفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واستمرت شركة المترو فى توزيع عمال على مداخل المحطات للتنبيه على جمهور الركاب ومنع دخوله دون ارتداء كمامات طبية للوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع شرطة المترو، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الوقاية من الفيروس .

وشددت شركة المترو على المحطات بمنع الدخول الركاب بدون ارتداء كمامات على التعامل السريع مع أى زحام أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات من خلال الدفع بعدد أكبر من الصرافين أوقات الزحام والذروة الصباحية والمسائية.