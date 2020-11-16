شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تطلق الخميس سلسلة حوارات "لازم نتكلم" ضد التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الجامعة الأمريكية في القاهرة، يوم الخميس المقبل، سلسلة حوارات "لازم نتكلم"، بهدف زيادة الوعي عن التحرش كقضية اجتماعية مهمة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتشارك الجامعة مؤسسات محلية ودولية وشخصيات عامة مؤثرة وبارزة لإطلاق سلسلة حوارات تهدف إلى زيادة الوعي بهذه القضية، وذلك يوم الخميس المقبل، بحرم الجامعة بالتحرير.

ويتحدث في فاعلية إطلاق سلسلة الحوارات- والتي ستكون بعنوان "كيف نعمل معاً للقضاء على التحرش ؟"- أعضاء المجلس الاستشاري للسلسلة، أبرزهم مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة .

كما يشهد المؤتمر مشاركة هشام الخازندار، عضو مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونادين أشرف، طالبة بالجامعة ومؤسسة صفحة شرطة التحرش assault police، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وهدى الصدة، أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة، وعمر سمرة، مغامر ورائد أعمال، ورباب المهدي، أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية.