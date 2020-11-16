شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى الانتخابات التكميلية لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء الفائزين في الانتخابات التكميلية لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم على المقاعد الثلاثة لاستكمال مجلس إدارة النقابة، والتى أجريت أمس الأحد.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الفائزين هم:

1- الشيخ الخضر أحمد محمد مصطفى – محافظ المنوفية .

2- الشيخ هاني سعد محمود عبد الوهاب – محافظة القليوبية .

3- الشيخ محمد نجيب عارف محمد – محافظة سوهاج.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت أسماء من تنطبق عليهم شروط خوض انتخابات عضوية نقابة قراء القرآن الكريم على المقاعد الثلاثة المتبقية بمجلس الإدارة، لاستكمال عضوية المجلس، ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، أسماء من تنطبق عليهم شروط خوض انتخابات عضوية نقابة قراء القرآن الكريم ومحافظاتهم كما يلى:



1.خالد محمد عبد المجيد عثمان

الدقهلية

2.الخضر أحمد محمد مصطفى

المنوفية

3.السيد سمير السيد محمد

الدقهلية

4.فراج زكي أمين حسين

قنا

5.محمد الطنطاوي السيد الطنطاوي

الدقهلية

6.محمد نجيب عارف محمد

سوهاج

7.هاني سعد محمود عبد الوهاب

القليوبية

8.ياسر محمود عبد الخالق أحمد

القاهرة