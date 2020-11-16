شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن انتظام صرف المساعدات النقدية لبرنامج "كرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية حيث أشارت إلى انتظام الصرف للمستفيدين من برنامج كرامة عن شهر نوفمبر الجارى، والبالغ عددهم حوالى مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا، و943 ألف جنيه.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .



وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.



جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي يبلغ حوالي 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و573 مليون جنيه مصري.