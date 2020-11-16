شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق المشروع القومى للياقة البدنية وتبدأ تنفيذه أول ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك اهتمام من الرئيس السيسى باللياقة البدنية لطلاب المدارس الأمر الذى أدى إلى إطلاق المشروع القومى للياقة البدنية لدعم الطالب لبناء أجيال المستقبل وتعزيز القدرات العقلية وتعد الرياضة من أهم النشاطات.

وأضافت خلال فاعليات إطلاق المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس لجميع المراحل، أن الرياضة فوائد كثيرة وآثار إيجابية منها القضاء على الأمراض التى تنتج عن التغذية غير الصحية، موضحة أن الإنسان الصحيح يستطيع أن ينتج كثيرا ومن ثم أولت الوزارة الاهتمام بالأنشطة الرياضية للطلاب لرفع قدراتهم البدنية.

وأشارت إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم دعم مشروع رفع الكفاءة البدنية لدى الطلاب بشكل كبير وإيجابى.

وشهدت فاعليات إطلاق المشروع القومى للياقة البدنية عرض كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحدى اللقاءات وجه فيها الدكتور طارق شوقى حول اللياقة البدنية والرياضية وأهميتها فى الصحة العامة لدى الطلاب.

وأشارت إلى أن أهداف المشروع هدفه القضاء على السمنة والممارسة الذهنية للطالب واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية والتخلص من الأمراض ومنح الشعور بالسعادة للطلاب، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تبدأ اول ديسمبر حتى 15 ديسمبر ويقوم الطالب بتسجيل فيديو أثناء ممارسة التربية الرياضية ويسلمه إلى مسئول التربية الرياضية فى المدرسة ويتم رفعه على موقع وزارة التربية والتعليم، وفى حالة تعذر رفعه عن طريق المدرسة تقوم الإدارة برفع الفيديو.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية للمشروع تبدأ بالزيارات الميدانية، موضحة أن هدف المشروع هى ممارسة الرياضة بشكل عام وليس مشروع تنافسى، موضحة أن آلية التنفيذ والقياس تكون بعد شرح وممارسة النشاط والاختبار، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة يتم تقسيمها إلى 3 قطاعات كل مرحلة 9 محافظات ويتم اختيار 80 طالب وطالبة لكل محافظة ويتم عقد اختبارات لاختيار الثلاث مراكز الأولى ويتصعدوا على مستوى الجمهورية.

وأشارت إيمان حسن إلى أن المرحلة الأخيرة لختام المشروع ستكون فى نهاية مارس المقبل وتسليم الطلاب الجوائز والتى تكون بمثابة جوائز قيمة تمنح للطلاب.