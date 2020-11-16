شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الرى يتابع تنفيذ عمليات تأهيل وتبطين الترع بمحافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الموارد المائية والرى، والمشرف على مشروعى تأهيل الترع والرى الحديث، تنفيذ عمليات التأهيل فى محافظة بنى سويف بزمام الإدارة العامة لرى بنى سويف.

وقام السعدى بالمرور علي عملية تأهيل ترعة عمار القبلية بطول 17.24 كيلو متر والتى تم تأهيل 15 كيلو متر منها وجارى إستكمال أعمال التأهيل فى باقى المسافة، بترعة جنابية عمار بطول 18.53 كيلو متر، حيث تم تأهيل 16 كم منها وجارى إستكمال تأهيل باقى المسافة.

كما يتم تأهيل ترعة الشراهنه القبلية بطول 10.15 كم وتم تنفيذ مسافة كيلو ، وجارىحاليا العمل في باقى المسافه، وكذلك ترعة قمبش بطول 1.2كم وتم تنفيذ 1.1 كم، و ترعة إهوه بطول 2.5 كم وتم تنفيذ مسافة 245 متر وجارى حاليا العمل في باقى المسافه، و ترعة قله بطول 2.2 وتم تنفيذ 400 متر.

وأكد السعدى أثناء المرور على مديرو العموم و الاجهزه الفنيه بضرورة متابعة وتلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها اثناء المرور، والالتزام بالبرنامج الزمني و عمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحدده.

يشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود إقتصادى و إجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.























