شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء: 17 يوما حد أقصى لتوصيل التيار للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائى للمستثمرين وهو كالآتى :

1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر

2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة

3- اعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .

5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقًا لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة

6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية

وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات

الشركة طبقًا للاتفاق، والانتــــهاء من

تنفيذ الأعمال

7-الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوما.