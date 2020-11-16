شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء: 17 يوما حد أقصى لتوصيل التيار للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائى للمستثمرين وهو كالآتى :
1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر
2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة
3- اعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.
4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .
5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقًا لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة
6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية
وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات
الشركة طبقًا للاتفاق، والانتــــهاء من
تنفيذ الأعمال
7-الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز مرفق الكهرباء: 17 يوما حد أقصى لتوصيل التيار للمستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.