شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم، عن البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، وإعدادى، وثانوي) وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

ويهدف المشروع إلى تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع.

وفي كلمته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تهتم بأبنائها الطلاب في كافة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى الجوانب المعرفية والعلمية، لذا فقد تضمنت أهداف المشروع رفع معدلات الكفاءة البدنية والصحية والثقافية لأبنائنا الطلاب وضمان ممارسة جادة وممتعة ومشوقة لحصص التربية الرياضية بالمدارس، ونشر الثقافة الرياضية والصحية بما ينعكس إيجابيًا على نمو الطلاب وشئون حياتهم.

وأضاف شوقي، أن المشروع يتطرق إلى تفعيل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وتنمية الروح الرياضية في نفوس الطلاب بالإضافة إلى اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيًا ودعمهم وتشجيعهم لتمثيل مصر في محتلف المحافل الرياضية إقليميًا وعالميًا.

وأشار إلى أن التعليم المصري يشهد في هذه الأونة نقلة نوعية حضارية فارقة، فقد تم تطوير عدد كبير من المناهج الدراسية لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي وفق الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم المصري الجديد، موضحًا أن الاهتمام باللياقة والصحة البدنية ضرورة تُصر عليها الدولة المصرية لرعاية مستقبل أبنائها.

وفى كلمتها، أشارت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية إلى أن التربية السليمة تخلق جيلًا واعيًا ومستقبلًا أفضل، وكل أسرة تطمح أن تربي أبناءها تربية صالحة، مما يساعد على تربيتهم وتنشئتهم بشكل سليم.

كما أوضحت أن عدم ممارسة الرياضة خاصة للأطفال، يرجع إلى جانب انعدام الوعي حول أهمية الرياضة، الأمر الذي أدى إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية لأبنائنا الطلاب وفي خطوة غير مسبوقة للاهتمام بالرياضة المدرسية، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعداد للمشروع القومي للياقة البدنية وتطبيقه في المدارس، مستهدفًا جميع المراحل التعليمية، مما يعزز من توجهات الوزارة نحو تدعيم الطالب بمقومات أساسية، تسهم في تهيئة أجيال المستقبل، ذهنيًا وصحيًا وبدنيًا.

وأشارت إلى أن هدف المشروع أن يمارس الطالب الرياضة بصفة عامة وليس التنافس بينه وبين زملائه، بجانب تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، والممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.

ولفتت الدكتورة إيمان حسن إلي أن مراحل المشروع تتضمن المرحلة الأولي (مرحلة On line) وتشمل اجتماع موجهي عمومي التربية الرياضية لجميع المحافظات لشرح البرنامج الزمني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية، واشتراك الطلاب من خلال موقع الوزارة وتسجيل فيديو لممارسة

التمرينات، وسيتم تنفيذ المشروع في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية (التقييم الميداني) وتشمل بدء تنفيذ المشروع علي جميع مدارس المديرية للمراحل (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة وانتقاء أفضل العناصر في المرحلة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) بالمدارس على مستوي الإدارة التعليمية ثم المديرية ومرور اللجان على المحافظات للقياس والمتابعة.

المرحلة الثالثة وتتم بتشكيل منتخب لكل مديرية من أوائل كل اختبار للمشاركة في نهائيات المشروع، يليها التصفيات النهائية على مستوي الجمهورية " المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية"، ثم تأتى المرحلة الرابعة وتتضمن حفل ختام المشروع وتوزيع الجوائز.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد الضاهر نائب الوزير للتطوير وتكنولوجيا المعلومات، وشيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، و المسئولين عن تنفيذ المشروع من جميع المديريات على مستوى الجمهورية.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم وثائقي عن المشروع وأهدافه ومراحله المختلفة والاختبارات الخاصة به.