شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: جائحة كورونا ساعدتنا فى الاهتمام بالمنظومة الصحية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة معنية بالتنشئة الكاملة للطلاب وليس التعليم فقط، ونطمح أن يكون هناك تكوين كامل للشخصية حفاظا على الطلاب، وكذلك تهتم الوزارة بمشروعات مع وزارة الصحة مثل الأنيميا والتقزم وفيروس سي بالتعاون مع وزارة الصحة، موضحا أن المادة 84 من الدستور المصرى نصت على أن ممارسة الرياضة حق للجميع ومن هنا جاء قرار رئيس الجمهورية بمشروع اللياقة البدنية.

وأوضح أن أهداف المشروع تضمنت رفع الكفاءة الصحية والبدنية للطلاب وقد ساعدتنا جائحة كورونا فى الاهتمام بالمنظومة الصحية، موضحا أن اللياقة البدنية هى إحدى مكونات اللياقة الشاملة، التى تتضمن اللياقة الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس للعام الدراسي 2020/2021 بجميع المراحل التعليمية.

وتتمثل أهداف هذا المشروع في تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الاساسية ، و استثمار رقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، و الممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب ، و رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية الرياضية ، و توضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.