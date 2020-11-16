شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات الجمعة البيضاء 27 نوفمبر بقرار من وزير التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الموافقة على إجراء تخفيضات، بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020، لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.

وكشف القرار أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية فى كافة المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية.