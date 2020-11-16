شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية بورسعيد تحتفل بالعيد الــ44 لرسامة مطرانها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية بورسعيد، عن احتفال شعب الكنيسة بالعيد 44 لرسامة الأنبا تادرس أسقفا على الإيبارشية.

وقالت الإيبارشية، فى بيان لها، وسط فرحة كبيرة من شعب الإيبارشية وبحضور الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة، احتفلت كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة بورفؤاد بالعيد 44 لرسامة الانبا تادرس أسقفا".

وبدأ الاحتفال بصلاة رفع بخور عشيه ثم طاف الآباء الكهنة والشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين رفات الشهيد مار جرجس الرومانى، وسط تسبيح والحان الشمامسة ، عقب ذلك قام تادرس بعمل الحنوط وتطييب رفاته المقدسة بمناسبة تذكار تكريس كنيسته، كما ألقى فريق الكورال بالكنيسة الترانيم الروحية، وقام الأنبا تاردس بتوزيع الهدايا عليهم، مختتما الاحتفالية روحية متحدثا فيها عن فضيلة الاحتمال ، كما توجه بالشكر للجميع على مشاعرهم الطيبة.

وقد ترهبن الأنبا تادرس يوم 5 مايو 1974 ، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتمت سيامة الأنبا تاردس يوم 14 نوفمبر 1976 بيد مثلث الرحمات البابا الراحل البابا شنودة الثالث، وتمت ترقيته من درجة أسقف إلى مطران في 28 فبراير 2016 على أيدى البابا تواضروس الثاني.