شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 88 محضرا وتغلق 44 منشأة مخالفة القانون بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 191 شاباً منهم شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 805 شباب، وتم توفير 120 فرصة عمل، كما تم استخراج 349 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت ببدء صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي مبلغ 714 ألف جنيه.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 152 منشأة ، وإعادة التفتيش على 83 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 88 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 44 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 51 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 16 شكوى منهم، و 5 شكاوى منهم مستوفاة، و 26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة وإعادة التفتيش على 94 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 68 محضراً ، وتم تلقى 16 شكوي عمالية تم تسوية واحدة منها ودياً ، وتحويل 13 منها للقضاء، وتبقت شكوي ما زالت تحت البحث ، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.

وفى مجال التدريب المهني قامت المديرية ببدء تنفيذ برنامج التدريب المهني على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وهى ( التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف، وميكانيكا لـ 15 متدرباً بكل ورشة لمدة شهرين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع الورش والتعقيم والتطهير المستمر للورش وقياس درجة حرارة المتدربين يومياً ومراعاة التباعد الإجتماعي في الدورات.