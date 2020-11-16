شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تخطط لتحويل 6525 مخبزا للغاز الطبيعى بدلاً من السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق من قيادات الوزارة، وتم توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كافة احتياجات "التموين" وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

وأشاد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع العربية للتصنيع، مثمناً دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمى الصناعى، لافتاً إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التى تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأضاف المصيلحى، ‏أن هناك اهتماما من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام الوزارة بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الأولي تحويل 6525 مخبزا لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل أخرى تمكننا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون ايضاً مع العربية للتصنيع، وفقا للمواصفات العالمية للجودة، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير علي اصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز بديلا عن السولار، ولفت المصيلحى إلى طمأنة اصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وفى ضوء بروتوكول التعاون المبرم اليوم مع الهيئة العربية للتصنيع ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، حيث يوجد لدينا 30 ألف مخبز مدعم والمخابز التى تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من 10 -20%؜ فقط من اجمالي باقي المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة الى 2 - 3 ولاعات غازية.

وسيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الاطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلى وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه، أكد التراس على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

وأوضح أنه تم الإتفاق علي المشاركة مع وزارة التموين في كافة المشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر التراس، أنه اتفق علي توفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع والتي تعمل بالغاز الطبيعي للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها من العمل بالسولار إلي العمل بالغاز الطبيعى، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".