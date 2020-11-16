شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس حقلية لتوعية المزارعين بمواعيد وطرق الزراعة ومقاومة الحشائش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف عمل المدارس الحقلية، التى وتهدف هذه المدارس إلي توعية الزراع بأهم التوصيات الفنية التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة من حيث الاهتمام بخدمة الارض وأختيار الاصناف المناسبة ومواعيد وطرق الزراعة المناسبة ومقاومة الحشائش والأمراض ، وكذلك طرق التربية والتغذية السليمة لحيوانات المزرعة، والتواصل مع المزارعين لحل المشاكل التي قد تواجههم.

قال الدكتورعبد العليم الشافعي منسق عام المدارس الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم خلال هذا الاسبوع تنفيذ ( 14 ) مدرسة حقلية منهم ، و( 5 ) مدارس لمحصول الفول البلدي في محافظات كفر الشيخ والمنيا وسوهاج بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش .

وذلك في إطار تنفيذ ومتابعة نشاط المدارس الحقلية للموسم الشتوي والتي يتم تنفيذها من خلال مركز البحوث الزراعية بمعاهده المختلفة برعاية الدكتورمحمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز للإرشاد والتدريب.

وأضاف أنه تم أيضا عمل ( 4 ) مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية ، ( 3 ) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني في محافظات المنوفية ودمياط والدقهلية ، ( 2 ) مدرسه حقلية لمحصول البصل في محافظتي بني سويف وسوهاج بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش ، وذلك طبقاً للبرامج الموضوعة في كل مجال .

وتهدف هذه المدارس إلي توعية الزراع بأهم التوصيات الفنية التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة من حيث الاهتمام بخدمة الارض وأختيار الاصناف المناسبة ومواعيد وطرق الزراعة المناسبة ومقاومة الحشائش والأمراض ، وكذلك طرق التربية والتغذية السليمة لحيوانات المزرعة ، والتواصل مع المزارعين لحل المشاكل التي قد تواجههم ، وتوحيد الجهود الارشادية وتكامل الادوار مع الجهات المشاركة من باحثين ومرشدين وزراع من أجل تعظيم الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المجتمع الريفى.