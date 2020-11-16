شكرا لقرائتكم خبر عن التموين والعربية للتصنيع يتفقان على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق من قيادات الوزارة .

تم خلال الزيارة، توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كافة احتياجات وزارة التموين وفقا لمعايير الجودة العالمية، في إطار تعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

فى هذا الصدد، أشاد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دور الهيئة فى تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمى الصناعي، لافتاً إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التى تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة فى التنفيذ وتسليمها فى التوقيتات المحددة.

وأضاف المصيلحى ‏أن هناك اهتمام من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف بيئيا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التى سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية ، بحيث تشمل المرحلة الاولى تحويل 6525 مخبز لتعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل أخرى تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون ايضاً مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير على اصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعى فى المخابز البلدية بديلا عن السولار، وأشار المصيلحى إلى طمأنة اصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وفى ضوء بروتوكول التعاون المبرم اليوم مع الهيئة العربية للتصنيع ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التى ستعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.

حيث أن لدينا 30 ألف مخبز بلدى مدعم والمخابز التى تعمل بالغاز الطبيعى تبلغ نسبتها من 10-20% فقط من اجمالى باقى المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة الى 2-3 ولاعة غازية.

وسيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الاطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلى وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه، أكد " التراس" على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على المشاركة مع وزارة التموين فى كافة المشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التى تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس" أنه أتفق على توفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع والتى تعمل بالغاز الطبيعى للمخابز البلدية التى سيتم تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".