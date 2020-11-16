شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن تطوير التغذية المدرسية خلال الفترة المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى لتطوير المنظومة الرياضية المدرسية في إطار الاهتمام بالتنشئة الكاملة للطلاب فى المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم خلال فعاليات إطلاق المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، إن التعليم ليس مناهج وكتب وامتحانات فقط، لكن هناك أيضا مشروعات الصحة والتغذية المدرسية والتى ستطور كثيرا خلال المرحلة المقبلة، لتشمل تنمية الذوق العام للطلاب من خلال الاهتمام بالفنون، إلى جانب الاهتمام بالموهوبين.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب معلمى التربية، ووضع دليل لمعلمى التربية الرياضية، كما تم إقرار قانون باعتبار مادة التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع الطالب.

