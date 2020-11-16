شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: جهزنا 320 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية أنه عندما امتلأت مستشفيات العزل فى زروة انتشار كورونا وعندما زادت الحالات وكان لدينا مشكلة فى عددها، وعقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة اجتماعا وقررت فتح 320 مستشفى فى مصر وتم افتتاحها وتجهيزها فى ليلة لحل مشكلة التكدس أمام مستشفيات الصدر والحميات.

وأكد مستشار الرئيس أن الرعاية الصحية عندما تدعم سياسيا تنجز كثيرا ولدينا خبرات طبية كبيرة تم استغلالها خلال الأزمة.

ولفت إلى أن هناك زيادة فى الحالات فى هذا التوقيت بسبب التكدس وأتوبيسات المدارس وغلق الشبابيك وعدم الالتزام الشديد بارتداء الكمامات.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مستشار الرئيس بجامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الطلبة

وكان عقد الدكتور محمد عوض تاج الدين اجتماعا مع عمداء الكليات بالجامعة بالجهد الذى بذلته المستشفيات الجامعية عامة والمستشفى الجامعى بجامعة الفيوم خاصة فى علاج حالات مرضى فيروس كورونا وذلك لما تتمتع به من إمكانات طبية وفنية عالية الكفاءة.

وأكد مستشار الرئيس أن العبء الأكبر فى مواجهة جائحة فيروس كورونا يقع على أفراد الطاقم الطبى الذى تعرض الكثير منهم للعدوى والوفاة.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد أن المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم تشهد تطورًا مستمرًا سواء من حيث المستشفيات والأقسام الجديدة أو على مستوى الكليات الجديدة والتى أضيف إليها موخرًا كلية العلاج الطبيعى التى ستدخل الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة، موضحًا أن مستشفى العزل بالمستشفى الجامعى تتسع لعدد (120) سريرًا مجهزًا على أعلى مستوى طيب وصحي.