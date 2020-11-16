شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علماء بمدينة زويل ضمن القائمة الأفضل عالميا وفق دراسة ستانفورد الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل وعميد الشؤون الاستراتيجية، عن 5 علماء ضمن القائمة الأفضل عالميا وفقا لدراسة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020.

وضمت القائمة، من جامعة زويل، الدكتور صلاح عبية الرئيس التنفيذي السابق لمدينة زويل ومؤسس ومدير مركز الفوتونات والمواد الذكية، والدكتور إبراهيم الشربيني مدير مركز علوم المواد، والدكتور مصطفى عبد الله أستاذ مشارك بهندسة الطاقة المتجددة، والدكتور محمد فرحات أستاذ مشارك بمركز علوم الفوتونات والمواد الذكية، والدكتور عبد الرحمن ميهوب أستاذ مساعد علوم النانو.

كما هنأت مدينة زويل علمائها الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم، متمنية لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي وعميد الشؤون الاستراتيجية لمدينة زويل، أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي، يعتبر إنجازا جديد يضاف الي جهود علماء المدينة، وهذا يشير الي جودة المخرجات البحثية لهم، ونتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات Scopus لدار النشر العالمية Elsevier ، ونشرت نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرا، والتي ضمت 22 مجالا عِلْمِيًّا رئيسيا و176 فرعيًا.

وأشار "عبد ربه" إلى أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة، في مجال الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي