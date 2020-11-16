شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الغربية": لم نرصد أى حالات كورونا بقرية نجريج بين المخالطين لـمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظه الغربية، أن المديرية لم ترصد أى حالات إصابة أو اشتباه حتى الآن بين المخالطين للاعب الدولى محمد صلاح بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف حميدة، لـ"الخليج 365"، أن فرق الترصد بالمديرية قامت بدورها بالقرية وتم جمع بيانات كامله عن المخالطين للاعب وقياس درجة الحرارة لهم، والاستفسار منهم عما إذا كان هناك أى أعراض عليهم من عدمه، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعى داخل القرية.

وأشار أن هناك 6 ممن كانوا مخالطين للاعب تم عزلهم بالمنزل للاطمئنان عليهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه، وحتى الأن لم تظهر أى أعراض عليهم وامامهم أيام قليلة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وناشد وكيل وزارة الصحة أهالى القرية بالإبلاغ الفورى حال ظهور أى أعراض عليهم للتعامل سريعا مع الحالة.