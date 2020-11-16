شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة فاركو: لقاح كورونا يمس حياة الإنسان ونتمنى تسجيله سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شيرين حلمى، الرئيس التنفيذى لـ "فاركو" للأدوية فى تصريحات خاصة لليوم السابع: الدواء يمس حياة الإنسان وتسجيله يحتاج سنوات كثيرة ولكن فى وجود جائحة مثل فيروس كورونا، تتعامل هيئات الدواء بتعاون على قصر مدة تسجيل الدواء.

وتابع حلمى: "ونحن نعمل منذ بداية الجائحة على جود أكثر من بديل من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 لمصر، حتى نستطيع أن نناقش السعر لأنه لو زادت موجة كورونا، لأصبحت الدول الغنية الأكثر طلبا وتنافسا على اللقاحات، ولذلك من المهم لمصر تنويع مصادر العلاج بين الصين وروسيا وهذا يساعد مصر على توفير احتياجاتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وكشف الدكتور شيرين حلمى عن قيام فاركو بإنشاء أكبر مصنع للمستحضرات الحيوية فى إفريقيا بمنطقة العاشر من رمضان، يقوم بصناعة الأدوية الحيوية وعلاج الأورام من أمصال وطعوم وكل الأدوية الحيوية، وذلك باستثمارات تقدر بـ مليار و600 مليون جنيه.

يذكر أن اللقاح الروسى بحسب ما نشرته الأكاديمية الروسية للعلوم يكون فى صورة جرعتين، الثانية تكون بعد 3 أسابيع من تعاطى الأولى، حيث يستخدم اللقاح يستخدم تقنية فريدة من الفيروسات الغدية البشرية ثنائية النواقل، وهى فيروسات مهندسة وغير قادرة على التكاثر وتحمل المادة الوراثية من ارتفاع فيروس كورونا.

وتساعد هذه التقنية فى التغلب على المناعة الموجودة مسبقا ضد الفيروسات الغدية، كما يعمل اللقاح على تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس، للحد من انتشار الفيروس داخل الجسم.