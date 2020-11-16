شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسي يوجه تحية عسكرية لشعب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص المصريون دائما على أن يكونوا الحائط والسد المنيع أمام مؤامرات جماعة الاخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسى، فمع كل خطوة تأمرية تخطوها الجماعة الإرهابية ضد مصر يقف المواطنين لدعم رئيسهم، ورفض أى محاولة فاشلة يائسة من الإخوان تريد بهم العودة إلى ما كان قبل ثورة 30 يونيو، وتبقى المشروعات القومية والإنجازات التى نفذها ويشرعها فى استكمالها الرئيس صاحبة دعم المصريين له أمام الإرهاب.
ووجه الرئيس السيسى، خلال الفيديو المجمع، كلمته للمصريين: "أنا نفسى أعمل كل حاجة حلوة عشانكم"، ومصر فيها 100 مليون ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى آمنة وسالمة ومستقرة ودائما للأمام".
وفى كلمة أخرى، قال الرئيس السيسي: "أؤكد لكم من جديد أن ثقتى فى هذا الشعب ليس له حدود وأن ثقتى فى قدرته وأصالته واداركه العميق لما يجرى حوله من أحداث هى ثقة كاملة وراسخة"، ختامًا "تحية عسكرية لشعب مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الرئيس السيسي يوجه تحية عسكرية لشعب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.