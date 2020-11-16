شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار قطارات النوم القاهرة أسوان ..كابينة مفردة 630 جنيه والمزدوجة 400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت السكة الحديد إلى تقسيم رحلات قطارات النوم لمراحل بدلا من نظام التذكرة الموحدة من القاهرة إلى أسوان أو العكس، بحيث يكون كل قطاع من الخط بسعر، ولتتوقف قطارات النوم فى المحطات الرئيسية.
وجاءت أسعار التذاكر كالتالى:
أولا الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:
1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:
- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيه.
- الكابينة المزدوجه بمبلغ 400 جنيه .
- الطفل من اربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيه .
2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى :
- الكابينة المفرده بمبلغ 700 جنيه.
- الكابينة المزدوجه بمبلغ 450 جنيه .
- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.
ثاناي الأسعار من القاهرة إلى سوهاج ونجع حمادي وقنا أو العكس:
1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:
- الكابينة المفردة بمبلغ 575 جنيه .
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 350 جنيه .
- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 300 جنيه .
2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى :
- الكابينة المفردة بمبلغ 635 جنيه .
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 380 جنيه .
- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 330 جنيه .
ثالثا الأسعار من القاهرة إلى أسيوط أو العكس:
1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:
- الكابينة المفردة ب 540 جنيها
- الكابينة المزدوجة ب 310 جنيهات
- الطفل من 4 لـ 10 سنوات بـ 270 جنيها
2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى :
- الكابينة المفردة بمبلغ 600 جنيه.
- الكابينة المزدوجه بمبلغ 340 جنيها .
- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 290 جنيها.
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