إحباط ترويج 6 طن دقيق وأرز فاسد في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة امنية لمكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

نجحت الحملات في ضبط (مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، بحوزتها (6,2 طن "دقيق فاخر – أرز أبيض – مكرونة ") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية لاحتوائها على حشرات حية مما يشكل خطراً على الصحة العامة.

كما ضبطت الحملات (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، بحوزته (2,4 طن "عسل جلوكوز") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية مما يشكل خطراً على الصحة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.