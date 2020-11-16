ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم بيع أراضي وضع يد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم بيع أراضي وضع يد بمنطقة المعادي وآخر الضحايا مواطن بزعم بيع له 100 فدان مقابل مبالغ مالية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على أمواله من قبل أحد الأشخاص بزعم تنازله له عن ملكيه قطعة أرض (وضع يد) يبلغ مساحتها 100 فدان، وتبين أن الأرض غير مملوكة له.

بإجراء التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير التي أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، إذ قام المتهم بإنشاء شركة وهمية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي مقرها بدائرة القسم، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الاجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم أراضي استصلاح زراعي (وضع يد).

وقام المتهم بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن إمكانية حجز قطع أراضي بمقدمات بسيطة وإمكانية تقنين إجراءاتها بسهولة خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال أسلوبه الإجرامي من استقطاب المجني عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.