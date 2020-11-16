الزراعة تعلن حصاد الرقابة على المبيدات خلال "أكتوبر 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت لجنة الرقابة على المبيدات تقريرا يتضمن جهود أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات خلال شهر أكتوبر.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، إن التقرير تضمن ضبط 72771 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 36.386 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

وأوضح أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات شملت: 1275 محلا منها 779 محلا مرخصا، و376 محلا غير مرخصين، و120 محلا تحت الترخيص.

وأشار رئيس لجنة المبيدات، إلى تحرير 51 محضرا للعرض على النيابة العامة.