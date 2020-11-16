شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليون جنيه لدعم الكهرباء بقرية أولاد عبدالله في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد المهندس عبدالحكم جبالي، رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن دعم شبكة الكهرباء والإنارة بقرية أولاد عبدالله بالمركز بمبلغ 6 مليون جنيه.

وقال إنه تم الإنتهاء من تركيب محولين بقدرات وجهد متنوع، و3 أكشاك جهد كهربي متوسط ومنخفض، وتركيب 550 كشاف إنارة من الكشافات الموفرة للطاقة.

واضاف، أن المركز انتهى من مشروع إنارة تقسيمات الشباب السكنية وعدد من المناطق النائية والمحرومة بزمام القرية أولاد عبدالله والقرى التابعة لها ضمن مشروعات الإنارة والكهرباء التي تُنفذ حاليا خلال موازنة العام المالي الجارى، في إطار خطة المركز لتوفير الخدمات الأساسية للقرى والتوابع.