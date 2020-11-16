شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء 29 محلًا بمركز شباب مرصفا ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية الانتهاء من إنشاء 29 محلا بسور مركز شباب مرصفا التابع لإدارة شباب بنها تمهيدا لطرحها بنظام حق الانتفاع bot، وبإشراف لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية. قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إنشاء المحال جاء استغلالا للمساحات الكبيرة الغير مستغلة بمراكز الشباب لتحقيق عائدا للمراكز لتحسين الخدمة المقدمة للشباب بتلك المناطق تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تحت شعار حملة «مراكزنا بتتغير»، وبإشراف لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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