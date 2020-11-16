شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 134660 طن و3869 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء شهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2020 حيث تواجد بالميناء 74 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 11 سفينة، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 31 سفينه منها 3 سفن مخطاف داخلي، و3 سفن حاويات، و6 سفن مواد بترولية، وعدد 16 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 9688 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 80710 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 53950 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1545 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 2324 حاوية وبلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 134660 طن بضائع غير محواه .



ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .