شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتوعية المواطنين حول ترشيد استهلاك المياه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قيام فريق التوعية بفرع الشركة بمركز ديرب نجم، بتنفيذ حملة توعوية ميدانية بقرية منشأة صهبرة لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه، وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، وكذلك الخدمات المقدمة من قبل الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن والذى يعمل على مدار الـ24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125، والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء، وإستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة، أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للإستهلاك الفعلي للمشترك.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه، وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.