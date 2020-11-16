شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطل حاول ترويج 70 طربة حشيش غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث الاسكندرية من ضبط عاطل حاول ترويج 70 طربة لمخدر الحشيش بمنطقة الكينج مريوط غرب الإسكندرية .

تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد رمضان عبدالرحمن مفتش مباحث غرب يفيد بورود معلومات إلى قسم شرطة ثان العامرية تفيد عزم عاطل ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه بدائرة القسم .

وجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم متلبسا وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم ويدعى (أحمد.ز.ش) 36 سنة مقيم كنج مريوط بجوار مصنع النجار، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان العامرية من ضبطه أثناء قيادته سيارة ملاكى ماركة هيونداى النترا، وبتفتيشها عثر على 70 طربة لمخدر الحشيش مخبأة في أماكن سرية بالسيارة وهاتف محمول ومبلغ مالى 7 آلاف جنيه .

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.