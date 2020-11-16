شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للمشروعات التنافسية لدعم التميز بين مؤسسات التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي، عن تقدم الجامعات المصرية للمشروعات التنافسية لدعم التميز بين مؤسسات التعليم العالي (CEPHEI) «الدورة الرابعة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير بيئة تنافسية لدعم التميز بين الجامعات تمهيدا للاعتماد الدولي،

وأشار الدكتور هشام عبدالخالق، المدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، إلى أن الهدف من هذا المشروع هو خلق بيئة تنافسية للتميز بين الأقسام العلمية والأقسام الإدارية والبرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية والخدمية في المؤسسات التعليمية داخل الجامعة وخارجها لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح الدكتور سيد عبدالقادر، مدير مشروع دعم التميز بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن قواعد التقدم للمشروع تشمل: أن تكون المؤسسة التعليمية المتقدمة قد تم تخريج دفعة على الأقل من الطلاب، وأن يكون عدد المشروعات المسموح به للتقدم من كل جامعة لا يتعدى 4 مشروعات حسب أولويات كل جامعة، على أن يكون مسموح لكل كلية بالتقدم بمشروع واحد فقط، كما يجب أن يقدم القائمين على المشروع مخرجات تضمن الاعتماد الدولي خلال الفترة الزمنية للتنفيذ، والتي تبلغ 24 شهرًا.

جدير بالذكر أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد يبلغ 2.5 مليون جنيه، ولا تقل مساهمة الجامعة عن 40% من تمويل المشروع، بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بالكليات في الجامعات.

في سياق متصل، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، حول استراتيجية جذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن اجراءات عمل مبادرة (ادرس في مصر)، التي تبنتها الوزارة هذا العام، ويؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها مشروع قومي تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة؛ لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

وأفاد التقرير بأنه تم فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 بدءً من شهر فبراير الماضي مع اتخاذ إجراءات التيسير على الطلاب الوافدين؛ نظرًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث اتخذت إدارة الطلاب الوافدين عدة إجراءات منها، توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني وإتاحة قبول الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 مع استمرار قبولهم ببرامج الساعات المعتمدة حتى فبراير 2021، بجانب فتح فصول مخصصة للطلاب الوافدين في حالة تأخر وصولهم للبلاد في حالات إغلاق المطارات وحرية التنقل بين الدول، بالإضافة إلى إتاحة نظام التعليم عن بعُد ضمن منظومة التعليم الهجين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا كمال أنه تقدم على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين نحو 33000 طالب من مختلف الجنسيات، وقد حصل 10000 طالب على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020\2021، موضحة أنه ما زال يتم استقبال الطلاب حتى الآن مع التوقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى التي تأخرت فيها الامتحانات، وبالتالي تأخر ظهور النتائج.

وأكدت القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين أن إقبال الطلاب على الدراسة في مصر يؤكد على النتائج الإيجابية للإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الطلاب الوافدين مشيدة بالدور الهام والفعال للجنة إدارة الأزمات المُشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل مشكلات واستفسارات الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لاسيما وأن اللجنة تكون على اتصال مباشر مع الطلاب الوافدين من خلال الأعضاء الفنيين بالإدارة ومشرفي إدارات الوافدين بالجامعات المصرية والمكاتب الثقافية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لحل أي من المشكلات الخاصة بالطلاب واستكمال الأوراق ومساعدتهم للحصول على التأشيرات الدراسية، مؤكدة على استمرار العمل على إطلاق منصة «ادرس في مصر» والتي ستضم كل الجهات المعنية؛ لتسهيل قبول الطالب الوافد للدراسة بالجامعات المصرية.

واستعرض التقرير العديد من الخدمات الأخرى المقدمة للطلاب الوافدين؛ لتقديم خدمات مميزة وتسهيلات للطلاب الوافدين، ومنها التعاون مع بنك المعرفة المصري وإتاحته للطلاب الوافدين ومعاملة الطالب الوافد كالطالب المصري في أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية والمتاحف وإتاحة اشتراكات لخطوط شبكة مترو الانفاق للطلاب الوافدين بفئة اشتراكات الجمهور (المخفضة بنسبة من 40%- 50%) مقارنة بأسعار التذاكر، بالإضافة إلى إتاحة الحصول على تأشيرة دراسية للطلاب الوافدين وتنظيم الملتقيات الرياضية والثقافية والفنية للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين قامت بإنشاء 6 حسابات على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر – انستجرام – يوتيوب – لينكد أن – تيك توك) وإطلاق قناة أدرس في مصر على موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن للطلاب الوافدين 19064 والتواصل عن طريق برنامج WhatsApp للرد السريع والمباشر على كل استفسارات الطلاب لتيسير التواصل وتحقيق أعلى جودة ممكنة.