محافظ أسوان يوجه بإتاحة الخدمات الجماهيرية إلكترونياً

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المختصة بإتاحة الخدمات الجماهيرية المختلفة إلكترونياً وعبر شبكات الإنترنت على بوابة خدمات المحليات وهو الذي يتواكب مع تفعيل منظومة التحول الرقمي التي حققت فيها المحافظة خطوات جيدة، مشيراً إلى أن ذلك يتم بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات في كافة المجالات، والوصول إلى الجودة المطلوبة الهادفة لتحقيق حالة الرضا للمواطن الأسوانى وتمكينه من التقدم بطلب الخدمة من خلال البوابة دون التوجه إلى المراكز التكنولوجية. في نفس السياق أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأنه يتم التقدم بطلب الخدمة على اللينك ( Lgs.gov.eg ) بجانب إتاحة الفرصة لسداد قيمة رسوم الخدمات المقررة عبر نفس البوابة دون الحاجة للتواجد فعلياً داخل المراكز التكنولوجية، لافتة إلى أنه من أبرز الخدمات التي يمكن التقدم فيها عبر البوابة ضمن المرحلة الأولى هي خدمة التصالح في مخالفات البناء، وخدمات المصاعد، والإشغالات والإعلانات والسداد والمحلات وخدمات أخرى وذلك بإجمالى 42 خدمة مفعلة تم إتاحتها بشكل متميز. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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