شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورصف عدد من الطرق بحي المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقة الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ والشركات المنفذة لأعمال التطوير أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بحي المناخ وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة ،

وأكد المحافظ بان اعمال التطوير تشمل عدة طرق وهي الامين والنصر وعدلي وبني سويف واسوان وذلك من منطقة شارع سعد زغلول ( الثلاثيني) وحتي شارع النصر مع عمل التعديلات المرورية اللازمة بتقاطع شارعي الامين والنصر امام قصر الثقافة، مشيرا بان ذلك ياتي في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية الرئيسية والفرعية وعودة الشي لأصله.

وأضاف المحافظ أن التطوير يتضمن اعمال الرصف وانشاء بالوعات امطار، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة وانترلوك، لافتا إلى أنه جاري الاستكمال للأعمال مشددا على الشركة المنفذة بأن يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير الهندسية وبأعلى المواصفات.

ووجه المحافظ رئيس حي المناخ بالمتابعة الدورية للطرق، والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة وتخطيط الشوارع التي يتم الانتهاء من اعمال تطويرها لتظهر بالشكل الحضاري اللائق، بالإضافة إلى التأكيد على جميع الأنشطة والمحال التجارية بالشارع بوضع صناديق القمامة وعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام مع عدم السماح بوجود أي إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قبل المحال.