شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن محكمة الأسرة وعدة مناطق بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محكمة الاسرة، مستشفى البحر الاحمر، دار المناسبات، تقسيم ابو نواس، المسجد القطرى والمنطقة المحيطة به، تقسيم عرابيا بالغردقة وذلك بعد غد الاربعاء لندة ٥ ساعات وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية . الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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