شكرا لقرائتكم خبر عن «رضوان» مديرًا عامًا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الإثنين، قرارًا بتعيين حمزة رضوان، مديرًا عامًا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.
كان «رضوان» يشغل منصب مدير التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وتم تكليفه بمهام منصب وكيل المديرية.
وأكد «رضوان» في تصريحات صحفية، الإثنين، تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظة شمال سيناء، فيما يخص العملية التعليمية على مستوي المحافظة، وتقديم تعليم متميز لأبناء شمال سيناء.
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