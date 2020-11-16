شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القناطر الخيرية» لـ«أبناء القليوبية»: حافظوا على الكورنيش بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن كورنيش النيل شهد نقلة نوعية في التطوير ليكون أهم المتنزهات الحضارية بعد رفع كفاءة الأرصفة وأعمدة إنارة وتخصيص أماكن لهواة الصيد وإنشاء ممشى سياحي وبناء بوابات لأصحاب المراكب وأحواض زهور وممر لركوب الدراجات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من ما يقرب من 95 % من التطوير بوضع أسوار حديدية ودهانها بألوان مبهجه لإضافة الشكل الجمالي للأسوار بالإضافة إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وتنزه المواطنين، لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمنطقة الكورنيش.

وناشد المواطنين بالحفاظ على الكورنيش بعد تطويره لإعادة المدينة إلى رونقها الحضاري الذي نأمل في تحقيقه، وقال «من حق أبناء القليوبية أن يستمتعوا بجمالها وزيارتها.

تطوير الكورنيش فى القناطر

تطوير الكورنيش فى القناطر

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