شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان» تشارك في «اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بأسوان تحت إشراف الدكتورة «جمالات عباس» مدير السلامه والصحه المهنيه بأسوان، فاعليات لإحياء ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق. وتناولت فاعليات اليوم التنويه عن حوادث الطرق وكيفية التعامل معها وطرق تفاديها، كما تم مناقشة عرض لأبرز حوادث الطرق وطرق القضاء عليها وتجنبها , كم تم الاطلاع على ثمار التوعيه في هذه المجال من خلال سنوات سابقه , والذي أدي إلى خفض نسبة الاصابات من 12 الف حاله في مصر سنة 2019 إلى 7000 في سنة 2020 بنسبة 44%. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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