شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة المنيا يطالبون بتطوير محطة سكك حديد دماريس: تعرضت للتخريب في 2013 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب طلاب جامعة المنيا، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتدخل لإعادة إحلال وتجديد محطة سكك حديد دماريس، والمعروف بـ«محطة الجامعة» بالمنيا، والتي تعرضت لتخريب الأبواب والنوافذ ودورات المياه على يد العناصر التخريبية، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في 2013 .

وطالب عدد من طلاب جامعة المنيا في تصريحات صحفية، الإثنين، المسؤولين بسرعة القيام بأعمال التطوير قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتركيب ماكينات استخراج تذاكر، بدلا من التعرض للغرامات داخل القطارات.

من جانبه، قال خالد بهجت، نائب رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر «المنطقة الوسطي»، أحد مسؤولي السكك الحديدية بالمنيا، في تصريحات صحفية، إنه سيتم القيام بأعمال الإصلاحات الخاصة بالأبواب والشبابيك والنوافذ ودورات المياه والكهرباء، وتركيب ماكينة صرف تذاكر خلال الشهر المقبل.

محطة سكك حديد جامعة المنيا

محطة سكك حديد جامعة المنيا

محطة سكك حديد جامعة المنيا

محطة سكك حديد جامعة المنيا

محطة سكك حديد جامعة المنيا

محطة سكك حديد جامعة المنيا