شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «رأس غارب» يشيد بمشاركة طلاب مدرسة عسكرية في مناورة «صقر 67» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، طلاب مدرسة سمير سلامة الصناعية العسكرية المشاركين في العرض العسكرى والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن مشروع «صقر 67» بمدينة الغردقة. وأضاف رأفت بأنه تم تمثيل طلاب مدرسة سمير سلامة الصناعية العسكرية بعرض متميز نال إشادة جميع الحضور وذلك ضمن التدريب العملي بمدينة الغردقة. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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