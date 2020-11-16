شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كيلو الطماطم لـ15 جنيه في المنيا.. ونقيب الفلاحين: «متوقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة المنيا ارتفاع في سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 15 جنيه، مما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى شراء الصلصة المعلبة، وعدم الإقبال على شراء الطماطم، وسط مطالبات برقابة تموينية على عمليات البيع والشراء.

وقالت هالة السيد، ربة منزل، إن أسواق الخضروات شهدت حالة تباين ما بين الركود في عمليات الشراء والبيع، والإقبال على شراء الطماطم كأحد العناصر الأساسية في إعداد الوجبات الغذائية، مطالبة برقابة تموينية على عمليات البيع والشراء، ورقابة زراعية على إنتاج التقاوي والشتلات.

من جانبه، قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الطماطم كان متوقعًا، لافتًا إلى أن قانون العرض والطلب هو ما يحدد أسعار الطماطم، متوقعًا عدم انخفاض أسعار الطماطم حتى نهاية العام الحالي 2020، مطالبًا بالحفاظ على توازن واستقرار الأسعار، وتنفيذ خطط زراعية واضحة توفر الطماطم طوال أيام العام بأسعار معقولة وكميات كافية.

كما طالب «أبوصدام»، وزارة الزراعة بإعلان مفصل للمساحات المنزرعة من الطماطم وأنواعها، وأماكن ووقت زراعتها، ومتوسط الإنتاج المتوقع.

بدوره، قال المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن المحافظة تشهد زراعة مساحات كبيرة من الطماطم، لكن الإنتاجية تتعلق بالعروات، حيث الإنتاجية غير ثابتة، مؤكدًا أن العروة المقبلة ستكون أكثر إنتاجية.