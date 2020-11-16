شكرا لقرائتكم خبر عن «كراكيب» على مسرح دار أوبرا الإسكندرية الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر في الثامنة من مساء الجمعة المقبل حفلاً فنياً للفريق الشبابى كراكيب يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفريق الخاصة والتى تتميز بالاختلاف والتنوع بين الراب والهيب هوب والجاز والموسيقى الطربية الأصيلة والتى تعبر عن واقع واحلام الشباب المصرى من خلال تناول موضوعات اجتماعية تمثل شريحة كبيرة من الشباب من خلال تقديم موسيقى بسيطة مدعومة بمزيج عربى غير تقليدى منها عالم غريب ..حلم قديم..لادايمة..شتا..اخطفينى..فيلسوفة..مفيش..حبو بعضن..السفن..مصر ياما يابهية..فاكرة..شاركنى الحياة..الشدة تسلم..بالاضافة إلى مختارات خاصة بالفريق.

تضم الفرقة مجموعة من الشباب المصرى الواعد وهم مرادسكر..ماجدمحمد(جيتار)..ع لاء القاضى (بيز جيتار) جون موسى(كيبورد) محمد الفخرانى(درامز) مصطفى سعد(غناء).

فريق كراكيب قام بتقديم العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها والتى لاقت اعجاب واستحسان الشباب في مختلف دول العالم كما شارك في العديد من المهرجانات الدوليةالشهيرة.