شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بهواء شمالى غربى بارد ورطب يعمل على تكون السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد، أن ذلك سيصاحبه سقوط الأمطار، كما يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء الشمالية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية فى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة أحيانا على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، كما يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضررة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.