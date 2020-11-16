شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد إعلان المشروع القومى لرفع كفاء اللياقة البدنية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان حسن مدير الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم إطلاق المشروع القومى للياقة البدنية لطلاب المدارس تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بالاهتمام باللياقة البدنية للطلاب داخل المدارس.

وأوضحت إيمان أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وافق علي تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس 2020/2021، بجميع المراحل التعليمية ( ابتدائي _ اعدادي _ ثانوي)، موضحة ان اللياقة البدنية تعد أحد المكونات الرئيسية فى بناء الشخصية لدى الطلاب و تتضمن اللياقة الصحية والنفسية والاجتماعية .

ولفت مدير الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذا المشروع يهدف بالمقام الأول إلى تكوين وبناء المواطن الصالح واعداده للقيام بدوره في الحياة واللياقة البدنية في أبسط صورها هي إعداد المواطن بدنيا للقيام بهذا الدور، وهي ضمان هام في حسن استخدام الفرد لإمكانياته البدنية في تحقيق أفضل انجازات في ضوء إطار تربوي واجتماعي جيد .

وأوضحت مدير الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن أهداف المشروع تتضمن تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الاساسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، ورفع مستوي اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة ، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية .

يذكر انه من المقرر بدء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لإعلان تنفيذ الوزارة للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس هذا العام .