شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين عدة أشهر مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي بما فيها الزيت آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

وفي سياق متصل، هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، فضلاً عن طرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقاً لاحتياجات أسرته وكذلك لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.