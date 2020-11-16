شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حالة محمد صلاح جيدة للغاية ومنتظم فى برتوكول العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية للاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزى جيدة للغاية ومنتظم في الحصول علي البرتوكول العلاجى الذى أقرتة اللجنة اثر الكشف عن اصابته بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان:" محمد صلاح يتمتع بلياقة بدنية عالية واصابته من النوع البسيط ولا تمثل خطورة علية وأضافت اللجنة : الحالات البسيطة يحدث لها عزل منزلي مع المتابعة .

وأوضحت اللجنة أن صلاح يخضع لمتابعة دقيقة للعلامات الحيوية ويتم اعداد تقرير يومى بالحالة وعرضة علي اعضاء اللجنة العليا وأضافت اللجنة سيتم عمل pcr لصلاح قريبا لاتأكد من تعافية من الفيروس او كونه مازل يحتاج إلى علاج.

وقالت اللجنة العلمية لكورونا إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.