شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا فى روسيا.. رصد 22778 حالة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقفزة غير مسبوقة جديدة، سجلت السلطات الصحية الروسية 22778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء بواقع 303 حالات وفاة جديدة، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس بوتريب نادزور" عن إجراء أكثر من 69.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم روسيا، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في مارس الماضي.

وأفاد بيان للهيئة الروسية اليوم الإثنين بأنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط إجراء 534 ألف اختبار للكشف عن الفيروس التاجي، وأن 458 ألفا و641 شخصا في عموم البلاد ما زالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس. يذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا تخطى 1.9 مليون إصابة، فيما تجاوزت الوفيات 33 ألفا، وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

من جهتها ذكرت وزارة النقل الروسية، أن وزير النقل الروسى الجديد فيتالى سافيليف، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وقال ممثل وزارة النقل الروسية للصحفيين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، "إن اختبار فيروس كورونا المستجد، الذى اجتازه وزير النقل فيتالى سافيليف، أظهر نتيجة إيجابية، وسيتعين عليه العزل الذاتي، وسيقوم بمهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوى الفدرالية، ألكسندر نيرادكو".