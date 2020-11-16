شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالعاصمة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضًا فى درجات الحرارة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة أحيانًا على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.