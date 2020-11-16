شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بداية من اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 وحتى السبت 21 نوفمبر 2020.

وينشر ”الخليج 365” أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الاسكندرية - مطروح- رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح ) .

الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية . الغربية ).

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة أحيانا على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضررة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.