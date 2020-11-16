شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تدعم مباردة رواد التنمية المستدامة لترشيد استخدام الاكياس البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة البيئة من خلال وحدة التنمية المستدامة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية، فى المؤتمر الذى عقدته مؤسسة مش لوحدك للتنمية تحت رعاية جهاز شئون البيئة لتدشين (مباردة رواد التنمية المستدامة)، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمعاونة منظمات المجتمع المدني المدنية بالتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن المبادرة تهدف إلى تعريف المواطنين بمفهوم التنمية المستدامة ومحاوره وأهدافه، و بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بطريقة مبسطة مما سيجعلها مبادرة سهلة التقبل لدى المواطن البسيط، وقد أطلقت المبادرة أولى حملاتها التوعوية ( حملة ترشيد استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ) لما لها من أضرار كبيرة على البيئة والكائنات الحية وتقوم الحملة بتعريف الجمهور بالبدائل الصديقة للبيئة مثل الاكياس البلاستيكية سميكة الحجم والأكياس الورقية والشنط القماش.

وأكدت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة على حرص وزارة البيئة على تقديم الدعم الفنى للمبادرة من خلال المشاركة بالخبراء والمتخصصين فى مجال التنمية المستدامة فى الدورات التدريبية وورش العمل التى ستعقدها المبادرة لفئات المجتمع المختلفة بهدف نشر وتبسيط مفهوم التنمية المستدامة.